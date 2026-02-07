Muş'ta 'şebeke suyu' uyarısı
Muş'ta içme suyu güvenliği için yapılan son denetimlerde, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuata uygun seviyeye çıkarıldığı açıklandı.
Muş İl Sağlık Müdürlüğü, şebeke suyundaki serbest klor düzeyinin mevzuatta öngörülen seviyelere getirildiğini bildirdi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte içme suyuna ilişkin izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yapılan son çalışmalar kapsamında Muş il merkezi genelinde şebeke suyunun serbest klor düzeyleri, Müdürlüğümüzce yapılan denetimler ve yürütülen hassas çalışmalar neticesinde mevzuatta öngörülen seviyelere getirilmiştir. Halk sağlığını korumaya yönelik tedbirlerimiz ve düzenli kontrollerimiz hassasiyetle sürdürülmektedir."