Muş'ta 'şebeke suyu' uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte içme suyuna ilişkin izleme ve denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net