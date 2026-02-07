Ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı: 2'si sağlık personeli 3 yaralı

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.

İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kartal'da hasta taşıyan ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net