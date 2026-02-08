Trabzonspor'un takım otobüsüne taşlı saldırıya ilişkin 6 gözaltı

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsüne, maç öncesi Samsun'un Tekkeköy ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi. O anlara ait görüntüler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

