Günde 3 paket sigara içen belediye başkanı bağımlılığından kurtuldu

Yaklaşık 35 yıllık sigara bağımlılığından aldığı destekle kurtulan Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, bir aydır dumandan uzak ve daha sağlıklı yaşam sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 11:30, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 11:34
Henüz 15 yaşındayken sigaraya başlayan ve bağımlılığının son döneminde günde 3 paket tüketen 50 yaşındaki Ocak, arkadaşının tavsiyesi üzerine Aralık 2025'te Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu.

Sigara Bırakma Polikliniği'nde yapılan tetkiklerin ardından reçete edilen ilaçları doktor gözetiminde kullanmaya başlayan Ocak, kademeli olarak sigarayı azalttı ve bir süre sonra tamamen bıraktı.

Artık sabahları dinç uyanıp daha rahat nefes, tat ve koku alan Ocak, bir aydır dumandan uzak yaşam sürüyor.

Evli ve 3 çocuk babası Ocak, AA muhabirine, bağımlılık sürecinde zamanla kendisini daha kötü hissetmeye başladığını söyledi.

Sigarayı bırakması gerektiğini fark ettiğini dile getiren Ocak, devletin vatandaşların sigarayı bırakabilmesi için sunduğu hizmetlerin önemli olduğunu belirtti.

Ramazan aylarında oruç tuttuğu dönemlerde sigaranın aklına gelmediğini ifade eden Ocak, bu deneyimin bağımlılığı zihinsel olarak aşmasına katkı sağladığını söyledi.

Hüseyin Ocak, kızının kendisinden sigarayı bırakmasını istemesinin de kararında etkili olduğunu, sigara kullandığı dönemlerde sabahları yorgun kalktığını ve nefes almakta güçlük çektiğini anlattı.

- "Sigara, ileri yaşlarda yaşam kalitenizi her anlamda azaltıyor"

Sigarayı bıraktıktan sonra geceleri daha rahat uyuduğunu belirten Ocak, şöyle konuştu:

"Her dakika daha da iyileştiğimi hissediyorum. Daha kaliteli nefes alıyor, yürüyorsunuz. Daha kaliteli güne başlıyorsunuz. Bu, süreç ilerledikçe daha da çok hissediliyor. Sigara, pek çok insanın ölüm nedeni. Belki gençlikte bunu çok hissetmiyorsunuz ama ileri yaşlarda yaşam kalitenizi her anlamda azaltıyor."

Ocak, sigarayı bırakmak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Sabahları kalkar kalkmaz kahvaltı yapmadan sigara içen biriydim. Demek ki bu yapılabiliyormuş. Canlı bir örneğim. Bunu herkes yapabilir." dedi.

