Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası operasyonlarla suç dünyasına büyük bir darbe daha vurulduğunu açıkladı. Kırmızı bültenle aranan 9 ve ulusal seviyede aranan 6 suçlu, 6 farklı ülkede yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aralarında cinayet, uyuşturucu ticareti ve çocuk istismarı suçlarından aranan isimlerin de bulunduğu 15 kişi, Türk adaletine teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 11:36, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 11:38
Yazdır
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlunun yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan "15 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik" başlığıyla yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da yakalandığını belirtti.

Suçluların Türkiye'ye getirildiğini aktaran Yerlikaya, kırmızı bültenle "tasarlayarak öldürme ve kasten öldürme" suçlarından aranan A.K, "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan İ.A, "kasten yaralama, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, yaralama, mala zarar verme" suçlarından aranan M.D. isimli şahısların Almanya'da yakalandıklarını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kasten öldürme suçundan aranan S.G. Gürcistan'da, hırsızlık, silahla tehdit, basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da, uyuşturucu madde ihraç etme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. Karadağ'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma, tehdit suçlarından aranan G.A. Karadağ'da, dolandırıcılık suçundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya'da yakalandı."

- Emeği geçenlere tebrik

Ulusal seviyede aranan suçlulara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan B.G. Almanya'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da, kasten öldürme, yaralama suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan A.S. Gürcistan'da, hırsızlık suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da, dolandırıcılık suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Kırmızı bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber