Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
ESK Genel Müdürü Kayhan'ın ölümüne neden olan sürücüye dava

İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ın yaşamını yitirmesine ilişkin 76 yaşındaki sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 1 Nisan'da Kuşadası-Seferihisar kara yolunda yaya Kayhan'ın (56) trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin sürücü Talip B. hakkında iddianame hazırladı.

Talip B'nin ifadelerine de yer verilen iddianamede, sanığın yaşlı olmasından dolayı aracı yavaş kullandığını, yolda yürüyen bir yaya görmediğini, seyir halindeyken kasada bulunan su bidonlarından çıkan ses nedeniyle kazayla ilgili bir ses duymadığını söylediği aktarıldı.

Talip B'nin olay yerinden 3 kilometre sonra jandarma ekiplerince durdurulduğunu ve kaza yaptığını orada öğrendiğini anlattığı kaydedilen iddianamede, sanığın alkolsüz olduğu ve aracındaki far ile ikiz aynalarının kaza nedeniyle kırıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kamyonetin kaza yerini terk etmesi sebebiyle kaza yerinde araç konumlu bir ölçüm yapılamadığı belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Kaza anını ters istikamette gören güvenlik kamerasının incelendiği, sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-a maddesi gereğince 'sürücünün geçme, dönme, duraklama, durma ve park etme gibi haller dışında şerit değiştirmesi'nden kusurlu olduğu, yaya maktul Mustafa Kayhan'ın herhangi bir kural ihlalinin bulunmadığı kanaatine dair trafik kazası tespit tutanağı tanzim edilmiştir."

- İddianamede sürücünün asli kusurlu olduğu belirtildi

İddianamede, dosyanın kusur durumunun tespiti amacıyla İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildiği, raporda Talip B'nin asli kusurlu, maktul Kayhan'ın kusursuz olduğu ifade edildi.

Kayhan'ın otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı kafa ve iç organ yaralanması sonucu meydana gelmiş olduğu kaydedildi.

Talip B'nin, trafik kurallarının getirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek Kayhan'ın trafik kazasında ölmesine sebebiyet vermek suretiyle "taksirle ölüme neden olma" suçunu işlediği belirtilen iddianame, Seferihisar 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İzmir'de 1 Nisan 2025'te, Talip B'nin kullandığı 35 GB 7884 plakalı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde yaya Mustafa Kayhan'a çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kazadan sonra olay yerinden aracıyla uzaklaşan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde ekiplerce durdurularak gözaltına alınmış, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmış, 30 Nisan 2025'te serbest bırakılmıştı.

