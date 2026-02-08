Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 25 bin 985 konutun daha kurasının çekileceğini duyurdu. Yarın Yozgat ve Kütahya ile başlayacak maraton; Tekirdağ ve Balıkesir ile devam edecek. 15 Şubat itibarıyla 57 ilde hak sahipleri belirlenmiş olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 11:55, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 11:57
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 6 hafta geride kaldı. 29 Aralık'ta başlayan kura süreci, dün Kırıkkale'de 1736, Yalova'da 1805 konutun kura çekimiyle devam etti.

Bu kapsamda, 29 Aralık-8 Şubat tarihleri arasında, Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın, Giresun, Kilis, Sinop, Niğde, Ordu, Aksaray, Karabük, Samsun, Nevşehir, Bartın, Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Yalova ve Kırıkkale'de kuralar çekildi. Böylece 50 ilde toplam 177 bin 126 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Şubat haftasının kura takvimini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Nasıl ki 455 bin konutu tamamladık, teslim ettik şimdi de 500 bin yuvayla vatandaşımızı ev sahibi yapıyoruz. Yüzyılın Konut Projesi'nde takvim tıkır tıkır işliyor. 50 ilimizde kuralar tamam. Şu ana kadar 177 bin konutun hak sahibini belirledik. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanını paylaşacağız. Kura çekilişleri biter bitmez de temelleri atacak, 2027 Mart ayından itibaren konutlarımızı teslim etmeye başlayacağız."

25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek

Yeni haftanın takvimine göre, yarın Yozgat'ta 2 bin 858, Kütahya'da 3 bin 592, 10 Şubat Salı Bilecik'te 1419, 11 Şubat Çarşamba Çankırı'da 1753, 12 Şubat Perşembe Bolu'da 1950, 13 Şubat Cuma Tekirdağ'da 6 bin 865, Balıkesir'de 7 bin 548 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

