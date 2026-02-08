Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
5 bin 926 çift aile fonundan yararlandı: 5 bin 992 bebek dünyaya geldi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun başarısını rakamlarla açıkladı. Fondan yararlanan 5 bin 926 çiftin bugüne kadar 5 bin 992 çocuğu dünyaya gözlerini açtı. Bakan Göktaş, anne olma yaş ortalamasının 23'e düşmesinin projenin işlevselliği açısından umut verici olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 12:55, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 12:54
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğunun dünyaya geldiğini bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, "2025 Aile Yılı"nda Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını hatırlattı.

Faizsiz sunulan kredi miktarını yükselterek 25 yaşına kadar olan gençler için 250 bin, 26 ile 29 yaş arasındaki gençler için 200 bin lira olarak belirlediklerini anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:

"48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Bu gençlerde anne olma yaşı ortalaması 23, baba olma yaşı ortalama 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu'nun işlevselliği açısından da son derece umut verici. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yapıldı. Şu ana kadar fondan yararlanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğu dünyaya geldi."

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabileceklerini bildiren Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 197 bin 541 başvuru yapıldığını, başvuruları onaylanan 75 bin 972 çiftin kredi almaya hak kazandığını, 147 bin 126 kişinin eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandığını belirtti.

