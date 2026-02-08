Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Milli Muharip Uçak KAAN, Suudi Arabistan yolunda

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a yönelik ilgisine ilişkin, "Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz." dedi.

Haber Giriş : 08 Şubat 2026 14:04, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 14:05
Demiroğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak KAAN'a ilgisi ve olası işbirliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demiroğlu, KAAN'ın Türkiye ve TUSAŞ için çok katmanlı ve kapsamlı bir ekosistem projesi olduğunu söyledi.

Projeye dahil olmak isteyen ülkeler bulunduğuna işaret eden Demiroğlu, şöyle konuştu:

"Bunlardan bir tanesi de Suudi Arabistan'dı. Epeydir çalışmalarımız devam ediyor, artık en son, en üst seviyeye taşındı görüşmeler. Bundan sonraki süreçte, belki bu sene içerisinde, belki daha da yakın, güzel bir haberi sizlerle paylaşmayı ümit ediyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda devam ediyor süreç, çünkü hükümetler arası bir mutabakatla ve plan, proje, programla yapılması lazım. Her seviyede, Cumhurbaşkanımız seviyesinde bu projeye destek en üst düzeyde, en güçlü olduğu şekliyle devam ediyor. İnşallah devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyeyim."

"Suudi Arabistan ile işbirliği modelinin Endonezya'dakine benzer mi, farklı mı olacağı" sorusunu Demiroğlu şöyle yanıtladı:

"Bunların hepsi tartışılan, konuşulan konular. Ülkelerin isteklerine, altyapılarına bağlı, kaç tane almak istediklerine bağlı olarak değişebilecek bir model ama hepsi masada. Yani direkt satın alım da olabilir, projeye en üst seviyede dahil olmak da olabilir ama bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz hangisini seçecekler, biz hepsine açığız. Adetler de konuşuluyor 20 var, 50 var. Bunlar konuşulan, dediğim gibi modele göre değişiklik arz eden sayılar. Mesela burada nihai montaj hattı veya daha ilerisini kurmak isterseniz 20 taneyle fizibilitesi doğru çıkmaz. Daha yüksek bir rakam olması, 50, 100 olması lazım. Hangi modelin seçileceğine, hangi seviyede katılınacağına bağlı olarak bu rakamlar değişir ama 3-5 olmayacağı kesin."

- TUSAŞ Suudi Arabistan ofisi için geri sayım

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'ne yönelik de geçen sene yoğun bir çalışma yürüttükleri bilgisini paylaşan Demiroğlu, "Bu sene yine devam edecek, hatta bu fuar esnasında yine görüşmelerimiz olacak bu konuda. Yavaş da olsa ilerleyen bir proje. İlgileri var, hem askeri kullanımlarında hem de sivil alanlarda, 'offshore'da kullanım alanlarında düşünceleri var. Ben inanıyorum ki KAAN'ın da konseptiyle beraber el ele yürüyecek, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna da uygun bir modelle hem KAAN'ı hem GÖKBEY'i Suudi Arabistan'da üretme ihtimalimiz de başta olmak üzere görüşmeler var." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın savunma sanayi için önemli bir potansiyel sunduğunu dile getiren Demiroğlu, "Bizim Suudi Arabistan'da olmamamız düşünülemez zaten. Buraya bir ofisimizi açacağız, onu da büyüterek devam edeceğiz. Bu sene içerisinde onu yaparız hatta birkaç ay içerisinde diyeyim. Aynı zamanda bölge ülkelerini de etkileyebilecek bir merkez olacak burası. Biz Suudi Arabistan'dan çok ümitvarız. İlişkilerimiz de çok güzel, en üst seviyede. İnşallah bunların meyvesini hep beraber hem Suud tarafı hem de biz toplarız." dedi.

