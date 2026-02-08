Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Ankara'da istinat duvarı yıkıldı: 5 apartman boşaltıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan bir istinat duvarının yıkılması sonucu 5 apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi'nde dün gece saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, yağışların ardından meydana gelen olayda istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Yıkılma sonrası çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Risk taşıdığı değerlendirilen 5 apartman tedbir amaçlı boşaltılırken, bölgede inceleme ve hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

"Deprem sesi gibi gümbürtü geldi"

Mahalle sakini olan Muhammed Sinan Şen, "Saat 00.30 civarlarında deprem olur gibi bir ses geldi, onunla kalktık. Benimki karşı bina. Direkt karşı binanın bahçesine çöktü. Deprem sesi gibi gümbürtü geldi. Gümbürtünün üstüne herkes ayaklandı kalktı zaten. İtfaiye, AFAD ekipleri geldi. Onlar da bu binaları komple boşalttırdı. Hepimiz tedbir amaçlı tahliye ettik. Çocuklar, bina sakinleri hep korktular. Gece bayağı panik olduk, toprak git gide kaydı. Kaydığı için de herkesi çıkartıp tahliye ettiler" ifadelerini kullandı.

