Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Meclis araştırdı: Avrupa dijital mecraları nasıl denetliyor?
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Vergi müfettişleri 748 milyar liralık rekor matrah farkını ortaya çıkardı
Ağrı'da otobüs devrildi: 16 yaralı
Sigara yasağı genişliyor: Parklar ve plajlarda da içilmeyecek
Uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele: 240 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Yeni bir dönem başlıyor: 2026'da bu ürünlere dikkat!
Yurdun batısında yağmur, doğusunda kar yağışı etkili olacak
Binada yapılan ilaçlama sonrasında 11 kişi hastaneye kaldırıldı
YÖK'ten staj ve uygulamalı eğitimde yeni standartlar
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'yle Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesinde çalışmalar hız kesmiyor

Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Projeyle, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep güzergahında mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi, yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun yeniden inşa ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, bu hatla birlikte Gaziantep'in sanayi üretiminin, Mersin Limanı üzerinden çok daha hızlı şekilde dünya pazarlarına ulaşacağına dikkati çekti.

- "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık, 2028'de tamamlamayı hedefliyoruz"

Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ile toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

