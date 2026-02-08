Bakırköy Belediyesinde görevli zabıta memuruna rüşvetten gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, belediyede zabıta memuru olarak görev yapan B.Y. hakkında, otel sahibi A.İ.'den ruhsat işlemlerine ilişkin rüşvet aldığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

