Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni düzenlemesiyle üniversitelerde uygulamalı eğitimin kapsamı genişletildi. Ön lisans ve lisans programlarında teorik eğitim ile staj süreleri yeniden düzenlenirken, öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatına daha güçlü hazırlanması hedefleniyor. Uygulama ilk etapta 7 pilot ilde hayata geçirilecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 15:45, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 15:29
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.

4 yıllık lisans programlarında ise 7 dönem teorik eğitim bir dönem staj veya 6 dönem teorik eğitim ve 2 dönem staj modelleri hayata geçirilecek.

Sadık Gültekin: Öğrencinin işe kabul edilmesi açısından olumlu bir uygulama

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.

