ASELSAN imzası Güney Kore'nin yeni nesil zırhlı aracında

ASELSAN, Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi'ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace'in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine ilk kez entegre ederek sergiledi.

ASELSAN ile Hanwha, geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonu için Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda ortak çalışma niyetlerini duyurmuştu.

Süpersonik mermileri tespit eden gelişmiş akustik teknoloji

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı.

Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışır, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı uyarılar sağlar ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkanı sunar.



