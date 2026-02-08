Bingöl'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Aydın K. ve oğlu Kerim K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.B'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Bingöl-Genç kara yolunun Güveçli köyü mevkiinde çarpıştı.

