Düzce'de haber alınamayan kadın kayalıklarda ölü bulundu

Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı.

İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sahil güvenlik, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

