Mamak Belediye Başkanı Şahin'den Özarslan'a Sert Tepki: İstifaya Kılıf Hazırlanıyor

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesi, Ankara kulislerini hareketlendirdi. İstifa kararının ardından Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Özarslan'a karşı net bir tavır alarak dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal Medyada İlk Kopuş

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Mesut Özarslan'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıkararak bu yönde adım atan ilk CHP'li belediye başkanı oldu. Şahin, bu hamlesiyle istifa kararına yönelik tepkisini dijital platformda da somutlaştırdı.

"Genel Başkan'ın Takdiriyle Bu Görevlere Gelindi"

İstifa sürecine ilişkin sert eleştirilerde bulunan Şahin, Özarslan'ın ayrılık gerekçesi olarak Genel Başkan Özgür Özel'in tutumunu işaret etmesini samimiyetsiz bulduğunu belirtti. Şahin, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özarslan'ın istifasını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in tutumuna bağlaması, yalnızca istifaya kılıf hazırlamaktır. Unutulmamalıdır ki belediye başkanları bu görevlere başta Genel Başkanımız olmak üzere CHP'nin yetkili organlarının takdiriyle gelmişlerdir."

Hakaretler Kabul Edilemez

Veli Gündüz Şahin, açıklamasının devamında Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik yöneltilen sözlü saldırı ve hakaretlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bu tür söylemleri şiddetle kınadığını belirten Şahin, partinin kurumsal kimliğine ve liderliğine olan bağlılığının altını çizdi.