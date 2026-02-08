Tepki çeken paylaşım sonrası Dervişoğlu'ndan Zeynep Güneş kararı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşıma sert tepki göstererek perşembe günü kendisini ziyaret edeceğini duyurdu.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Dervişoğlu'ndan Güneş'i ziyaret kararı
Dervişoğlu "Mihalgazi Belediye Başkanı Sayın Zeynep Güneş Hanımefendi ile telefonda görüştük. Maruz kaldığı edepsizliğin, kutsallarımıza yöneltilmiş aşağılık bir tavır olduğu konusundaki kanaatimi ifade ettim. Perşembe günü kendisini Mihalgazi Belediye Başkanlığı'ndaki makamında ziyaret edeceğim. Türk kadınının gücü dünyayı yönetmeye yeter, nasıl yöneteceğine ise kendisi karar verir. İYİ Partinin tartışmasız duruşu budur." ifadelerini kullandı.