ETİ, dünyaca ünlü atıştırmalık markasını satın aldı

ETi Gıda, Kuzey Amerika merkezli protein bar markası TRUBAR'ın tamamını satın aldığını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre satın alma bedeli 173 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece TRUBAR, ETi'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı haline geldi.

Satın alma ile birlikte ETİ, Kuzey Amerika pazarında doğrudan faaliyet yürüten bir yapıya sahip oldu.

TRUBAR, bitkisel bazlı protein bar ürünleriyle ABD merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin ürün portföyü, protein bar ağırlıklı atıştırmalıklardan oluşuyor.

Resmi paylaşımlara göre TRUBAR, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde etti. Marka, son bir yıl içinde satış ağını genişleterek 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı. Ürünler, bağımsız satış noktalarının yanı sıra Costco, Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinde ve Amazon üzerinden satışa sunuluyor.

Şirket açıklamalarında, satın alma sonrasında TRUBAR markasının mevcut operasyonlarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi. ETi, satın almanın ardından TRUBAR'ın Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin korunacağını ve markanın mevcut yönetim yapısıyla yoluna devam edeceğini bildirdi.

Satın alma ile birlikte TRUBAR'ın Kuzey Amerika dışındaki pazarlara açılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

ETi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, satın almaya ilişkin açıklamasında Kuzey Amerika pazarının atıştırmalık tüketimi açısından küresel eğilimleri belirleyen bölgelerden biri olduğunu söyledi. Kanatlı, bu yatırımın ETi'nin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

TRUBAR: Mevcut yapı korunacak

TRUBAR Kurucusu ve CEO'su Erica Groussman ise yaptığı açıklamada, satın alma sonrasında markanın ürün yapısı, ekipleri ve değerlerinin korunacağını belirtti. Groussman, ortaklığın TRUBAR'ın üretim, inovasyon ve dağıtım kapasitesini artıracağını ifade etti.