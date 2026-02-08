ETİ, dünyaca ünlü atıştırmalık markasını satın aldı

Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
Mucize operasyon! 'Dikilemez' denilen uzuvlar hayata döndürüldü
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
50 il tamam sıra 7 ilde: TOKİ 200 bin barajını bu hafta geçiyor!
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Kaçış Yok! Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
TBMM'de yoğun hafta: Gündemde trafik cezaları ve milli parklar var
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Otomotiv şirketlerine 1 Temmuz'a kadar süre: Yerli Malı Tebliği değişti
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Türkiye'nin enerji ordusu büyüyor: 8 gemiyle denizlerde tam saha pres!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
Kamu bankalarında 'şans oyunları' devri kapandı: Para transferi durduruldu!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
180 şirket sıra bekliyor: 2026 halka arzda atılım yılı olacak!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Çocuk suçluluğunda korkunç tablo: 1 yılda 266 cinayet!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Uzmanından uyarı: Türkiye demografik bir felaketin eşiğinde!
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
Ramazan 19 Şubat'ta başlayacak
7 büyüklüğünde deprem kapıda
7 büyüklüğünde deprem kapıda
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun hayatını kaybettiği olayda 2 tutuklama
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
İstanbul, Ankara ve İzmir'in kaç günlük suyu kaldı?
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
Mehmetçik Almanya'daki dev NATO Tatbikatı'na katılacak
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
İstanbul'da 35 dakika süren yol 5 dakikaya düşecek
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK borçlarına kolaylık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

ETİ, dünyaca ünlü atıştırmalık markasını satın aldı

ETİ Gıda, ABD merkezli bitkisel protein bar markası TRUBAR'ın tamamını 173 milyon dolara satın aldı.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 22:15, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 22:16
Yazdır
ETİ, dünyaca ünlü atıştırmalık markasını satın aldı

ETi Gıda, Kuzey Amerika merkezli protein bar markası TRUBAR'ın tamamını satın aldığını açıkladı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre satın alma bedeli 173 milyon dolar olarak belirlendi. Böylece TRUBAR, ETi'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı haline geldi.

Satın alma ile birlikte ETİ, Kuzey Amerika pazarında doğrudan faaliyet yürüten bir yapıya sahip oldu.

TRUBAR, bitkisel bazlı protein bar ürünleriyle ABD merkezli olarak faaliyet gösteriyor. Şirketin ürün portföyü, protein bar ağırlıklı atıştırmalıklardan oluşuyor.

Resmi paylaşımlara göre TRUBAR, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 100 milyon dolar brüt gelir elde etti. Marka, son bir yıl içinde satış ağını genişleterek 20 bini aşkın satış noktasına ulaştı. Ürünler, bağımsız satış noktalarının yanı sıra Costco, Target ve Walmart gibi büyük perakende zincirlerinde ve Amazon üzerinden satışa sunuluyor.

Şirket açıklamalarında, satın alma sonrasında TRUBAR markasının mevcut operasyonlarını sürdürmeye devam edeceği belirtildi. ETi, satın almanın ardından TRUBAR'ın Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin korunacağını ve markanın mevcut yönetim yapısıyla yoluna devam edeceğini bildirdi.

Satın alma ile birlikte TRUBAR'ın Kuzey Amerika dışındaki pazarlara açılmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

ETi Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı, satın almaya ilişkin açıklamasında Kuzey Amerika pazarının atıştırmalık tüketimi açısından küresel eğilimleri belirleyen bölgelerden biri olduğunu söyledi. Kanatlı, bu yatırımın ETi'nin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

TRUBAR: Mevcut yapı korunacak

TRUBAR Kurucusu ve CEO'su Erica Groussman ise yaptığı açıklamada, satın alma sonrasında markanın ürün yapısı, ekipleri ve değerlerinin korunacağını belirtti. Groussman, ortaklığın TRUBAR'ın üretim, inovasyon ve dağıtım kapasitesini artıracağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber