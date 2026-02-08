Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor berabere kaldı

5. dakikada soldan içe kateden Ruan'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

9. dakikada Alanyaspor golü buldu. Hwang'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 0-1.

16. dakikada Alanyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Savunma oyuncusu Ümit Akdağ, soldan taşıdığı topu ortadaki Güven Yalçın'a çıkardı. Güven, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

29. dakikada Güney Koreli futbolcu Oh, ceza sahası içinde yerde kalırken hakem Oğuzhan Çakır, oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Oğuzhan Çakır, Ümit Akdağ'ın Oh'a yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. 33'üncü dakikada penaltıyı kullanan kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

45+3. dakikada Orkun Kökçü'nün soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, sol çaprazdaki Cerny'nin önünde kaldı. Oyuncunun altıpasın çaprazından çektiği şutta kaleci Victor, meşin yuvarlağı çeldi.

Alanyaspor, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

52. dakikada Olaitan'ın pasıyla topla buluşan Ndidi'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Victor, gole izin vermedi.

53. dakikada Orkun Kökçü'nün kullandığı frikikte arka direkte Agbadou, topu kale önüne indirdi. Altıpas gerisinde Güney Koreli futbolcu Oh'un savunmaya rağmen yaptığı röveşatada meşin yuvarlak üst direğe de çarparak ağlara gitti. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle önce golü geçerli saymadı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, 58. dakikada gol kararı verdi: 2-2.

61. dakikada Beşiktaş, net pozisyondan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün savunma arkasına gönderdiği şık pasa hareketlenen Cerny'nin penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Victor, üzerine gelen meşin yuvarlağı çıkardı.

71. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder'in kale önüne yerden çıkardığı pasa kayarak sol ayağıyla vuran Oh'un şutunda kaleci Victor, bir kez daha gole izin vermedi.

84. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden kullandığı frikikte meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.