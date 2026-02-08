Keçiören Belediye Meclisinde 7 kişi istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa ettiğini duyurmasının ardından 7 CHP Belediye Meclis üyesi de istifa kararını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Şubat 2026 23:09, Son Güncelleme : 08 Şubat 2026 23:13
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den aldığı mesajları gerekçe göstererek partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Özarslan'ın istifasından sonra 7 meclis üyesi de istifa ettiğini belirtti. İşte o isimler;
Av. Serkan BEDİRHANOĞLU
Azra Ceylan ÖZTÜRK
Cihan AYHAN
Şaban BİCAN
İbrahim UYAR
Feridun ERGÜL
Mehmet AYGÜL