Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği iddia edilen küfürler ortaya çıktı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Mesut Özarslan istifasına gerekçe olarak da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden ağır hakaret ve küfürler ettiğini belirtmişti. Özgür Özel'in ettiği hakaret ve küfürler sosyal medyadan yayımlandı.

Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği iddia edilen küfürler ortaya çıktı

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifa kararının arka planında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaşadığı ciddi bir kriz olduğunu belirtti.

"Bakan Murat Kurum ile Görüştüm, Ertesi Gün Hakaretlere Maruz Kaldım"

Mesut Özarslan'ın açıklamasına göre, 6 Şubat tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Özarslan, bu görüşmeden bir gün sonra, 7 Şubat'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Özgür Özel'in Mesut Özarslan'a ettiği iddia edilen küfürler

Özarslan'ın kamuoyuyla paylaştığı bilgilere göre, söz konusu mesajlarda Özgür Özel'in kendisine yönelik ağır hakaret ve küfür ifadeleri yer aldı.

Mesajlarda geçtiği belirtilen ifadeler arasında şu sözler bulunuyor:

"Köpek"

"S..ir git"

"Alçak köpek s..tir git"

"Senin yerin onların yanı"

"Yalaka"

"Karakter-siz p..ç"

"Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"

Özarslan, bu ifadelerin yalnızca kendisine değil, ailesine ve özellikle anne ve babasına yönelik hakaretler içerdiğini de belirtti.

"Bu Dili ve Üslubu Kabul Etmem Mümkün Değil"

Mesut Özarslan, açıklamasında CHP Genel Başkanı'nın kullandığı dili ve üslubu kabul etmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, yaşananların ardından partiyle yoluna devam edemeyeceği kanaatine vardığını ifade etti. Özarslan, istifa kararını bu gerekçeyle aldığını kamuoyuna duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan: Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağım

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Özarslan, AK Parti'ye geçeceğine dönük iddialara ilişkin "bakacağız" derken; Özel'e "Cesareti varsa çıksın yalanlasın" dedi.

CNN Türk TV'de katıldığı bir programda konuşan Özarslan, yaptığı açıklamada Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partinin genel başkanının bu üslupta davranamayacağını belirterek, yaşananların siyasi nezaket ve insanlıkla bağdaşmadığını savundu. Özgür Özel ile son iki gün içerisinde hem telefon görüşmesi yaptıklarını hem de mesajlaştıklarını ifade eden Özarslan, bu görüşmelerde kendisine yönelik ağır ve kabul edilemez ifadeler kullanıldığını öne sürdü.

Özarslan, Keçiören'de yürüttüğü çalışmaları sebebiyle hedef haline getirdiğini iddia etti. CHP'deki kimi isimlerin kendisine karşı uyguladıkları engelleme girişimlerine karşılık istifa kararını aldığını söyleyen Özarslan, Özel ile arasında geçtiğini iddia ettiği söz konusu mesajların "dün geceye ait" olduğunu belirtti. Açıklamasında, CHP ile herhangi bir sorunu olmadığını vurgulayan Özarslan, yaşadığı problemin doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili olduğunu söyledi.

AK Parti'ye geçip geçmeyeceği yönündeki sorulara da değinen Özarslan, bu konuda şu aşamada net bir karar ya da gündemlerinin olmadığını ifade ederek, tartışmanın bu başlık üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını kaydetti.

AK Parti'ye geçip geçmemeyi değerlendireceğim. Belki de böylece devam ederim. Şu an bir netlik yok. AKP olur, MHP de olur. Şu an böyle bir durum yok

"ÖZEL, ÇIKSIN YALANLASIN SÖYLEDİKLERİMİ"
Öte yandan Özarslan, iddialarının yalanlanması gerektiğini belirterek, "Eğer bu ifadeler ispatlanamazsa, Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık görevini bırakması gerekir" dedi.

Özgür Özel küfür iddiasını yalanladı

CHP lideri Özgür Özel gazetesi İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını ve Mesut Özarslan'a küfür etmediğini belirtti.

