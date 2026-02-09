Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis sebebiyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 09:13, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 09:17
Boğaz'da akşam saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla Boğaz'ın saat 00.25 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.