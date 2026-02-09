Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı: İşte istenen bedel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyımı olduğu şirketlerden oluşan Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı. İhale, kapalı zarf ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı bir süreçle gerçekleştirilecek.

TMSF, dev döner zincirini satışa çıkardı: İşte istenen bedel

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönetimini üstlendiği Somca Gıda, Altı G Gıda, Sümer Entegre Et, Enerca Gıda ve Deta Ambalaj'a ait mal, hak, varlıklar ile sözleşmelerden oluşan ticari bütünlüğün satışına karar verdi. İhale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Satışın; 7145, 6758 ve 5411 sayılı kanunlar ile ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

Franchise zincirlerinin varlıkları satışta

İhale kapsamına, franchise modeliyle faaliyet gösteren Maydonoz Döner ve My Fried Chicken markalarının et ve tavuk işletmeciliğine tahsis edilmiş tüm mal, hak ve varlıkları dahil edildi. Ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL oldu.

236 milyon TL teminat şartı

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 236 milyon TL tutarında teminat sunması gerekiyor. Teminat; nakit, kesin ve süresiz teminat mektubu ya da T.C. devlet tahvilleri, hazine bonoları ve hazine kefaletli tahviller şeklinde kabul edilecek.

Takvim netleşti

Son teklif verme tarihi 31 Mart 2026 saat 16.00 olarak açıklandı. İhale, 1 Nisan 2026 saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında yapılacak.

Kapalı zarfla alınan mali tekliflerin açılmasının ardından kısa liste oluşturulacak ve süreç açık artırma aşamasıyla devam edecek.

