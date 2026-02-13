İstanbul'da toplu taşımada zamlı fiyatlar ne kadar oldu?
Bakan Bolat: CDS son 7 yılın en düşük seviyesinde
Türkiye yeni diri fay haritası açıklanacak
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İstifa Eden Öğretmen Nasıl Emekli Olabilir? Tekrar Göreve Dönebilir Mi?

Memurluk statüsünden emeklilik için erkek memurlarda mutlaka 25 tam hizmet yılı veya erkek veya kadın memur fark etmeksizin de 15 tam hizmet yılı + 61 yaşın dolumu şartı aranır.

Haber Giriş : 13 Şubat 2026 14:00
Soru ; Değerli arkadaşlar, 08.10.1969 doğumlu. Öğretmenliğe başlama tarihi: 30.03.1998. 8 ay askerlik borçlanması yapmadım. 2017 Kasım- 2018 Kasım ücretsiz izin kullandım. Bu süreyi de borçlanma yapmadım. 2018/ Kasım ayı istifa ettim. 6840 işgünüm var - Emekli sandığında. 61 yaşından önce emekli olma ihtimalim var mı? Veya göreve nasıl geri dönebilirim?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olanlar hakkında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.

Ayrıca, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş şekilde çalışmış olanlar için de herhangi bir yaş şartı aranmaksızın yine erkek memurlar için 25 tam hizmet yılı (işçi, esnaf, memurluk hizmetleri ile borçlanılan süreler dahil) aranır.

Yine, kadın ve erkek memur ayrımı olmaksızın 15 tam hizmet yılı + 61 yaşın dolumu halinde de kısmi emeklilik olarak emeklilik kazanımları sağlanır.

Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi, esnaf, memur gibi hizmetlerde çalışmaları olanlar hakkında 2829 sayılı Kanun gereği son 7 yıl hizmet içinde 1260 gün ve daha fazla hangi çalışma şekli fazla ise o tespit edilir ve aylık bağlanacak statü belirlenir. Yani son 7 yıl hizmet kuralı işler.

Ancak, belirttiğimiz gibi memurluktan istifa ettikten sonra işçi veya esnaf statüsünde çalışma düşüncesinde olanların dikkat etmesi gereken en önemli konu istifa sonrası çalışmaların 1259 günden fazla olmaması, şayet fazla olursa memur statüsünden emekli olabilmek için tekrar 1260 gün ve daha fazla memur statüsünde görev yapılması gerektiğini özellikle belirtmek isteriz.

Yine, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen emeklilik işlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelgesinde, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Genelgeyi görmek için tıklayınız. https://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1968.pdfİstifa sonrası tekrar göreve başlamak konusunda ise söylenebilecek durum şöyledir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre istifa sonrası tekrar göreve dönmek mümkün olmakla birlikte, bu durumda olanların öncelikli olarak ilgili Kuruma başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu durum bir anlamda ihtiyaç, izin, kadro vb. gibi durumlarda gözetilerek Kurumların takdirinde olduğunu değerlendirmekteyiz.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir;

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmalarınızın olduğunu belirtmiş durumdasınız. Bu duruma göre emeklilik şartlarında yaş şartı aranmadan memur statüsünden emeklilik için mutlaka işçi, memur, varsa borçlanılan sürelerin toplamının 25 tam hizmet yılı olması,

Veya, yine işçi, memur, varsa borçlanılan sürelerinizin toplamının 15 tam hizmet yılı (5400 gün) ile birlikte 61 yaşınızı doldurmuş olması,

Hallerinde memur statüsünden emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Mevcut durumunuza göre de 5400 günden fazla hizmetinizin olduğunu anlamaktayız, ancak 25 yıldan az bir hizmet üzerinden emeklilik için mutlaka 61 yaşınızı doldurmuş olmanız gerektiğini belirtebiliriz.

Tekrar öğretmenliğe dönme konusunda da öncelikli olarak ilgili Kurumlara başvuruda bulunmanızı tavsiye edebiliriz.


