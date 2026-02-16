657'e Göre 4/A, 4/B Olanlar, 5510'a Göre Hangi Statüde Sayılırlar?

Mevzuat ve Değerlendirmeler:

Çalışma hayatında kamu işyerlerinde farklı statülerde görev yapma durumları bulunmaktadır.

Çalışma şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 4 hükmünde sınıflandırılarak, kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceği belirlenmiştir. Bu durumlar şöyle olmaktadır:

657 SK./4-A Memur: Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapmak ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır. Yani tamamıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapanlar olmaktadır.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, bu tarihten sonra memur olanlar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar ve bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Bu durum 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 hükmü ile devam ettirilmektedir.

657 SK/4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır. Bunlar hakkında 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanmaktadır.

Bu durumda olanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışma şekilleri belirtilen esaslar dahilinde memurlarla hemen hemen aynı olmaktadır. Sosyal güvenlik primleri de hem 2008 yılı Ekim ayından önce olsun, hem de sonra olsun işçi statüsünde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden değil de işçilik statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Ancak bunlar hakkında emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi ödemeler olmaz, görevleri sona erdiğinde belirtilen Esaslar dahilinde memur emsali esas alınarak iş sonu tazminatları ödenir.

Çalışırken ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 ( B ) kapsamında kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri şeklinde ifade edilirler.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun 4/B kapsamındakiler bu şekilde olmakta, ancak 5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendi kapsamında sigortalı olanlarla da karıştırılmaması gerekmektedir. 5510 sayılı Kanun 4/1-(b) kapsamındakiler de eski ifade ile BAĞ-KUR kapsamında sigortalı olanlardır.

Sonuç bağlamında, Kanunlarda yer alan madde numaralarından kaynaklı ziyaretçilerimiz arasında bir kavram karmaşası olmaktadır. Özetle;

- Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

- Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olurlar. Ayrıca, 5510/4/1 (b) kapsamındakiler de esnaf oldukları için 657/4 ( B) kapsamında sözleşmeli olanlarla da karıştırılmaması gerekmektedir.



