İletişim Başkanı Duran: 6 Şubat sonrası süreç, bir diriliş hikayesidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli'nde konuştu.

İletişim Başkanı Duran, "Türkiye, milletin ve devletin el ele verilmesiyle yapılamaz denileni yapmış, insan merkezli yaklaşımıyla dünyaya yeni bir standart sunmuştur. İnşa ve ihya çalışmalarıyla depremde ağır yara alan tüm şehirlerimiz yepyeni çehreye kavuşmuştur" dedi.