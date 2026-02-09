Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı

Geçtiğimiz haftalarda Nestle'nin SMA markalı bazı bebek mamaları ve devam sütleri, cereulide toksini şüphesiyle 50'den fazla ülkede geri çağrılmıştı. Bu sürecin ardından şimdi de Danone'ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisi için toplatma kararı alındı.

Bakanlıktan net uyarı: Kesinlikle tüketmeyin

Tarım ve Orman Bakanlığı, geri çağırma kapsamındaki Aptamil ürünlerinin kesinlikle tüketilmemesi ve satın alındıkları noktalara iade edilmesi gerektiğini duyurdu. Bakanlık açıklamasında, ithalat ve piyasa denetimlerinin sıkılaştırıldığı vurgulandı.

Ebeveynlerde tedirginlik büyüyor

Son bir ay içinde bebek mamalarına yönelik ikinci geri çağırma kararının alınması, ebeveynler arasında ciddi endişe yarattı. Bazı aileler, söz konusu ürünleri kullandıktan sonra bebeklerinde sağlık sorunları yaşandığını öne sürdü.

Uluslararası alarm sistemleri devrede

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF'in yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tüm partiler için akredite laboratuvar analiz raporu zorunluluğu getirildiği, şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmediği vurgulandı.

Bakanlık, piyasaya sunulmuş ürünler için geri çağırma süreçlerinin başlatıldığını hatırlatarak, "Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur" uyarısını yineledi.



