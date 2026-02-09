Bakan Kurum: Özgür Özel, 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı oldu

Bakan Kurum, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"ne katıldı.

Buradaki konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösteren Kurum, "Özgür Bey, milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi örtemezsiniz. Bizi enkazın altında kalacaklar diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınızla da o enkazın altından emin ol çıkamayacaksın. 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti;

Liderlik; en zor günlerde bile geri çekilmeyen bir iradenin adıdır. Bu manzaradan bakan herkes, ister bu topraklardan olsun isterse dünyanın öbür ucundan gelsin aynı gerçeği görüyor: Türkiye, en zor gününde bile ayağa kalkmayı bilen bir ülkedir.

Asrın felaketi sonrası asrın inşa sürecinde de birçok zorlukla karşılaştık. Kıymetli başkanım açıkladılar; dezenformasyonla mücadele etmekten, yine oradaki yalanlarla, iftiralarla bir taraftan mücadele ettik. Ama belki de bizi en çok yoran dezenformasyonlar oldu. Daha ilk gün, ilk saatlerde biz insanımıza işte buradaki gönüllü kardeşlerimizle, AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, arama kurtarma ekiplerimizle ulaşmaya çalışırken, tek bir canımızı daha hayata nasıl kazandırırız diye çalışırken; onlar yalan haberler yaymaya başladılar. 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diye ellerini ovuşturanlar, yalanlarla korku pompaladılar. Yanlış bilgiler yayarak çalışmalarımızı, oradaki emeklerimizi sabote ettiler.

"Yalanlara karşı da mücadele ettik"

Acıyı kaosa dönüştürüp toplumsal fay hatlarını harekete geçirmeye çalıştılar. Maalesef asrın felaketi gibi doğal bir depremi; yıkılmış, dizleri üstüne çökmüş bir Türkiye felaketine, bir toplumsal felakete dönüştürmek istediler. Bir yandan biz ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da İletişim Başkanlığımız ile bu yalanlara karşı mücadele ettik. Ve geldiğimiz noktada tüm bu yalanlara, iftiralara yanıtımızı dimdik ayakta duran 455 bin konutumuzla verdik.

Kolay değildi; 11 ilde çalışacaksınız, 3.481 şantiyede... Meydanıyla, camisiyle, okuluyla, altyapısıyla oradaki milletimize verdiğimiz sözleri tutma bakışıyla, her şehri kendi şartları çerçevesinde, kendi ihtiyaçları, oradaki vatandaşımızın bizden beklentileri çerçevesinde inşa etmeye gayret gösterdik. 11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle işte bu yalanlara, iftiralara cevabımızı verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzüyle cevabımızı verdik.

"Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar"

Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar, hala daha yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emekçiyle gece gündüz çalıştığımız, emek verdiğimiz 455 bin konutu beğenmiyorlar. Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını. Bugün bütün oradaki depremzede kardeşlerimize sorsanız, geçmişte yaşadığımız afetlerdeki vatandaşımıza gidip sorsanız faiz olmadığını hepsi size söyler. Ancak ısrarla bile bile milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor.

Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak diyoruz, anlatıyoruz, duyuyorlar ama aynı yalanlara devam ediyorlar. Güya, güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey, milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsiniz. Bizi enkazın altında kalacaklar diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınızla da o enkazın altından emin ol çıkamayacaksın. 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz.

"Milletimizle omuz omuza yol yürümeye devam ediyoruz"

Biz 24 yıldır muhalefet partileri ne derse desin milletimizle birlikte omuz omuza yol yürümeye devam ediyoruz. Onlar yalanlara, dezenformasyonlara devam etsinler. İşte bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını da tehdit ediyorlar; 'Niye gidiyorsunuz? Niye bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorsunuz?' diyorlar. Ya biz siyasi bir ayrım gözetmeksizin her bir belediye başkanımızı dinliyoruz. Taleplerini bir bir alıyoruz. Milletimiz için yapılması gereken ne varsa not ediyor ve bir bir de hayata geçiriyoruz. Yani sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Biz milletimizle el ele verdik, asrın inşasını gerçekleştirdik. Ve bununla da gurur duyuyoruz, milletimize bu hizmetleri kazandırdığımız için.

İstiyoruz ki her yerde belediyelerimiz depremle, deprem dönüşümüyle mücadele etsin. Gelin hep birlikte elimizi, gövdemizi taşın altına koyalım diyoruz.