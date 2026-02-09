CB'den Devlet Üniversitesi Kadro İşlemlerine Dair Düzenleme!

2024/7 sayılı Tasarruf Tedbirleri kapsamında devlet üniversiteleri tarafından yapılacak kadro ihdas ve izin işlemleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından izin alınması zorunluluğu getirilmişti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda; söz konusu uygulamanın kaldırılarak doğrudan Makamlarından bu sürecin yürütülmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.