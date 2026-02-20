Danıştay İşçi Alımlarına Yaş Şartı Getirilemez!
Danıştay Onikinci Dairesi, kamu kurumları tarafından yapılan işçi alımlarında yaş şartının getirilmesinin hukuka uygun olmadığına hükmetti!
Danıştay Onikinci Dairesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere ilan edilen işçi kadrosunda yer alan "18 yaşını doldurmuş ve 36 yaşından gün almamış" adayların başvuru yapabileceğine ilişkin özel şartı karara bağladı.
Danıştay Onikinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede; kamu kurumlarının mevzuatlarında yetki bulunması kaydıyla, personel temininde üst yaş sınırı koyabileceği, ancak ilgili idarenin düzenleyici işlemlerinin incelendiğinde gerek idarenin ana statüsünde gerekse işçi alımlarını düzenleyen "Kamu Kurumlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yaş şartının belirlenmesine dair bir yetki bulunmadığı için işlemin iptaline karar vermiştir.