Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Keçiören Belediye Başkanı seçilen Mesut Özarslan, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Özarslan, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıklamıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net