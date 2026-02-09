Deprem bölgesindeki su yatırımları 110 milyar liraya ulaşacak

Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Deprem bölgesindeki su yatırımları 110 milyar liraya ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 14:46, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 14:47
Yazdır
Deprem bölgesindeki su yatırımları 110 milyar liraya ulaşacak

Bakan Yumaklı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta Kısık İçmesuyu Regülatörü-Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı Projesi'nde incelemede bulundu.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve kararlı tutumuyla 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasındaki 3 senede çok büyük bir aşama kaydedildiğini belirterek, çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Bu süreçte yerelden hükümete kadar devletin tüm kurumlarının iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre canını dişine takarak çalıştığını ve bugün itibarıyla normal hayata dönüş sağlandığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bir yandan inşa edilen konutlar hak sahiplerine teslim edilirken diğer yandan da tarımdan ulaştırmaya, eğitimden sağlığa kadar deprem sebebiyle zarar görmüş bütün unsurlar tamir ve tadil süreci gerçekleştirilmiş oldu ve onlar da büyük oranda nihayete ermiş durumda. Biz de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımsal üretimin sürdürülebilir olması hasebiyle özellikle tarımsal altyapı başta olmak üzere birçok konuda çalışmalarımıza devam ettik. Aziz çiftçilerimiz bu süreç içerisinde üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediler. Bu ülkenin sofrasına gıdasını ulaştırma anlamında kendilerine düşen vazifeyi yerine getirdiler. Tüm bu hizmetlerin yanında deprem bölgesi için en hayati konulardan birisi de su idi. Bugüne kadar deprem bölgesinde Devlet Su İşleri eliyle 459 su ve sulama tesisi hizmete alındı. Bunlar için harcanan rakam yaklaşık 60 milyar lira. Halihazırda devam edenleri var. Bunlar da tamamlandığında bu rakam 110 milyar liraya ulaşmış olacak."

Bakan Yumaklı, hayata geçirilen projelerle bir yandan vatandaşın içme suyu ihtiyacı karşılanırken diğer taraftan da çiftçilerin, üreticilerin su ve sulama projeleri için ihtiyacı olan suyun da temin edilmiş olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş'ta da önemli ihtiyaç ve yatırımları bu kısa süre içinde tamamladıklarını, vatandaşın ve üreticinin hizmetine sunduklarını belirten Yumaklı, "7,6 milyar lira yatırım bedeliyle Afşin-Adatepe sulaması 1. kısım tamamlandı ve 73 bin 740 dekarlık bir alan sulamaya açıldı. Çiftçilerimiz geçen yıl ilk defa bu tesisten ürünlerini sulama imkanı buldular. Yine 5 milyar lira maliyetli TOKİ deprem konutları içme suyu projesi ile 10 bin 105 konutun yıllık 9 milyon metreküplük içme suyu ihtiyacı karşılanmış oldu. Andırın Hapisağzı Göleti ile 4 bin 180 dekarlık alan tarımsal sulamaya açılmış oldu." dedi.

Bakan Yumaklı, incelemelerde bulundukları Kahramanmaraş'ta inceleme yaptıkları Kısık Projesi'nin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Toplamda 8,5 milyar lira maliyetli bu proje kapsamında baraj, içme suyu arıtma tesisleri, regülatör ve isale hattı inşa edilmiş olacak. Şu anda yapım aşamasında olan 4,1 milyar lira maliyetli Kısık içme suyu regülatörü ve Ayvalı Barajı bağlantısı isale hattı ile birlikte tam 75 kilometre uzunluğunda, 1400 milimetre çapında çelik borular inşa edilmiş olacak inşallah. Böylece Kahramanmaraşımızın içme suyu ihtiyacını çok uzun yıllar karşılayacak bir sistem inşallah devreye alınmış olacak."

Son 23 yılda 352 içme suyu tesisi tamamlandı

Bakan Yumaklı, hayatın kaynağı olan suyun, tarım ve gıda gibi siyaset üstü değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, içme suyunu bir siyaset aracı olarak değil, vatandaşların ihtiyacı hatta hakkı olarak gördüklerini vurguladı.

Asli görevi vatandaşa içme suyu götürmek olan belediyelerin talep etmesi halinde bu yatırımlarını gerçekleştirebilmek için kayıp kaçak miktarlarını azaltmaları konusunda her türlü desteği sağladıklarını ve sağlamaya devam ettiklerini aktaran Yumaklı, son 23 yılda bu şekilde 352 içme suyu tesisinin tamamlandığını ve halkın hizmetine sunulduğunu hatırlattı.

Gerçekten ihtiyacını karşılamak amacıyla irade gösteren, bu konuda bütçesini harcama zorunda olduğunu bilen tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu anlatan Yumaklı, "Deprem süresince hasarlı olan ya da ihtiyaç doğuran konuları yerine getirmek için gece gündüz çalışma konusunda bizleri teşvik eden, cesaretlendiren ve bizlere her türlü desteği veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan huzurlarınızda tekrar şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber