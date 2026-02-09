TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!

1 KİŞİLİK KÖYLER



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2025 nüfusunu açıkladı. Türkiye'de 2025'te nüfus 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Verilerde köy nüfusları dikkat çekti. Türkiye'nin bazı köylerinde nüfus 10 kişinin altına düşerken, 3 köyde ise sadece 1 kişi yaşıyor.

Türkiye'nin en az nüfuslu yerleşimleri arasında sadece 1 kişinin yaşadığı 3 köy bulunuyor:

Türkiye'nin en az nüfuslu 10 köyü:

Kayalıbağ Köyü (Bitlis/Merkez): 1 kişi

Çattepe Köyü (Siirt/Kurtalan): 1 kişi

Tarlabaşı Köyü (Iğdır/Aralık): 1 kişi

Akımlı Köyü (Bingöl/Yedisu): 2 kişi

Maltepe Köyü (Bingöl/Adaklı): 3 kişi

Dilekli Köyü (Hakkari/Yüksekova): 3 kişi

Kalfalar Köyü (Kütahya/Emet): 3 kişi

Kemerli Köyü (Şırnak Merkez): 4 kişi

Cevizdüzü Köyü (Şırnak/Merkez): 5 kişi

Topalhasan Köyü (Erzincan/Tercan): 6 kişi



ORTALAMA KÖY NÜFUSU 234 KİŞİ



Türkiye genelinde ortalama köy nüfusu 234 kişi olarak hesaplanırken, en kalabalık köy olan Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli Köyü oldu. Köyde TÜİK verilerine göre 6 bin 681 kişi yaşıyor.