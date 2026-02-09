Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!

Iğdır Adliyesinde görevli iki yazı işleri müdürü ile iki avukatın da aralarında bulunduğu toplam 9 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, iki yazı işleri müdürünün tutuklu olduğu, iki avukatın ev hapsinde bulunduğu, diğer 5 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheliler hakkında, çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet, irtikap ve görevi kötüye kullanma suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianame, Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin görevlerini kötüye kullanarak menfaat sağladıkları ve örgütlü şekilde hareket ettikleri iddialarına yer verildi.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılamanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Sanıklar, mahkeme huzurunda savunmalarını yapacak.