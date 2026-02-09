Gümrük teminatlarında elektronik takip dönemi başladı

Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlara ilişkin bilgilerin ve işlem süreçlerinin elektronik ortamda takip edilebilmesini sağlamak üzere geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'nin kullanıma açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sistem, Bakanlığın hızlı ve kolay erişilebilir hizmet anlayışıyla geliştirilerek, vatandaşlar ve firmaların kullanımına açıldı.

Teminat Bilgi Sistemi üzerinde, bireysel, toplu ve götürü teminat türünde verilen teminat mektupları ile nakit olarak verilen teminatlara ilişkin olarak tür, statü ve düzenlenme tarihi gibi genel bilgiler edinilebiliyor. Ayrıca, yükümlüye, teminat tutar ve bakiyesine, teminata bağlı beyannamelere, antrepo koduna bağlı teminatlara, işlem yapılan gümrük idaresine ve teminatı veren bankaya ilişkin detaylı veriye ulaşılabiliyor.

Sistem, yükümlüler ve temsilcilerinin, söz konusu teminatlara ilişkin ihtiyaç duydukları bilgilere elektronik ortamda, hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağlayarak gümrük işlem ve finansal yönetim süreçlerini daha etkin ve verimli yönetmesine katkı sunacak.

Teminat Bilgi Sistemi'ne, "https://tbs.ticaret.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılabiliyor.