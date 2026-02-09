Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
15 yaş altına sosyal medya freni: TBMM Avrupa'yı mercek altına aldı
Başkana, kıyafeti üzerinden hakaret eden İYİ Partili tutuklandı
Bakan Işıkhan açıkladı: Bir ayda 120 bin kişi işe yerleştirildi
İslam Memiş'ten yatırımcısına 'altın' taktiği: Sessizce bekleyeceğim!
Bakanlık, 'Aile Diplomasisi' çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik uluslararası farkındalığın artırılması ve bu alanda iş birliklerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü 'Aile Diplomasisi' çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 17:14, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 17:15
Türkiye, 2024 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Ailenin Dostları Grubuna üye olurken, BM çatısı altında aile odaklı çok sayıda uluslararası etkinlik hayata geçirildiği belirtildi. Bu kapsamda; 79. BM Genel Kurulu'nda Koruyucu Aile Modeline İlişkin Seferberlik Çağrısı, BM 69. Kadının Statüsü Komisyonu'nda aileden ilham alan kadın girişimciliği vurgusu, 2025 yılında 80. BM Genel Kurulu'nda ise tehditlere karşı aileden başlayan küresel dayanışma çağrısı yapıldı. Ayrıca 2. BM Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde 'aile destekli sosyal kalkınma' yaklaşımı gündeme taşınırken, Türkiye'nin girişimleriyle Türk Devletleri Teşkilatı bünyesine aile ve sosyal politika alanlarında iş birliği başlıkları eklendi. Bu alanda ilk bakanlar toplantısının 2024 yılı Mayıs ayında İstanbul'da, ikincisinin ise 2025 yılı Haziran ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildiği ifade edildi.

26 ülkeden katılım sağlandı

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi kapsamında, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Aile Forumuna 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 26 ülkeden katılım sağlandığı açıklandı. 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu ise Ankara'da ulusal ve uluslararası akademisyenlerin, uzmanların ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildiği açıklanırken, öte yandan Türkiye'nin önerisiyle İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 2026-2035 Eylem Programı'na 'ailenin, nesillerin ve güçlü nüfus yapısının korunması' başlığı eklendi. Aile Yılı uygulaması birçok ülkeye örnek olurken, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de 2026 yılını Aile Yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, görev süresi boyunca gerçekleştirdiği uluslararası temaslar vesilesiyle yabancı muadil kurumlarla aileye yönelik 22 mutabakat zaptı ve 4 faaliyet planını imzaladığı ifade edildi.

