Dolar günü düşüşle kapattı
Haftaya düşüşle başlayan dolar, günü 43,59 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 17:21, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 17:22
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,6130
|43,6140
|43,5950
|43,5960
|Avro
|51,5490
|51,5500
|51,9350
|51,9360
|Sterlin
|59,3170
|59,3270
|59,5480
|59,5580
|İsviçre frangı
|56,1790
|56,1890
|56,7450
|56,7550
|ANKARA
|ABD doları
|43,5830
|43,6630
|43,5650
|43,6450
|Avro
|51,5090
|51,5890
|51,8950
|51,9750
|Sterlin
|59,2570
|59,4670
|59,4880
|59,6980