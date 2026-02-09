Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus 1,5 milyonu aşarken, listenin birinci sırası el değiştirdi. Suriye'deki normalleşme süreciyle birlikte başlayan geri dönüşler rakamlara yansıdı; Türkiye'de en çok ikamet iznine sahip grup 170 bin 411 kişiyle Türkmenistanlılar oldu.

TÜİK'in açıkladığı nüfus verilerine göre, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 38 bin 968 kişi artarak 1 milyon 519 bin 515 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

SURİYELİLERİ GEÇTİLER

Yaşanan Suriye iç savaşının ardından Türkiye'ye yoğun bir Suriyeli göçü gerçekleşmişti. Uzun süren savaşın ardından Suriye'de yeniden dengelerin kurulmasıyla birlikte Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısını en çok Suriyelilerin oluşturduğu düşünülüyordu. Suriye'de yaşanan gelişmler ve geri dönüşler rakamlara etkili olmaya başladı.

Türkiye'de ikamet eden yabancı uyruklu kişiler en çok Türkmenistan'dan geliyor. TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 170 bin 411 Türkmenistanlı bulunuyor.

