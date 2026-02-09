Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Uber, Getir'in yemek teslimatı işini satın alacak

Uber'in Getir'in Türkiye'deki yemek teslimatı işinin tamamını 335 milyon dolar nakit karşılığında satın alacağı bildirildi.


Haber Giriş : 09 Şubat 2026 18:10, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 18:14

Uber, Getir'in yemek teslimatı işini satın alacak

Uber tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimde, şirketin 8 Şubat'ta Mubadala Investment Company ile Türkiye'de Getir Perakende Lojistik AŞ'nin yemek, market, perakende ve su teslimatını kapsayan teslimat portföyüne ilişkin bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bildirimde, satın alma işleminin aşamalı olarak yapılandırıldığı, bu kapsamda ilk aşamada Getir'in yemek teslimatı işinin tamamının, nakit ve borçtan arındırılmış bazda 335 milyon dolar nakit karşılığında satın alınması konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca Uber'in Getir'in market, perakende ve su teslimat işinde yüzde 15 pay almak üzere 100 milyon dolar yatırım yapacağı belirtilen bildirimde, söz konusu teslimat portföyünün geri kalanının satın alınmasının, belirli operasyonel ve finansal performans koşullarının sağlanmasına bağlı olarak gelecek birkaç yıl içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Bildirimde, işlemin düzenleyici kurum onaylarına ve işlemin tamamlanmasına dair diğer koşullara tabi olduğu, yemek teslimatı işinin satın alımının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Uber, Getir'in Türkiye'deki yemek, market, çarşı ve su portföyünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Uber ve Getir'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Getir'i ve Trendyol Go'yu Uber çatısı altında buluşturacak.

İşlemin onaylanmasının ardından Uber, Getir ve Trendyol Go'nun farklı yetkinliklerini bir araya getirerek ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

