Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
600 liraya da Ramazan kolisi var, 5 bin liraya da!
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
4 şehre daha hızlı tren geliyor
Prof. Dr. Bektaş'tan korkutan açıklama: 7 şiddetinde hissedilecek!
Üniversitede staj süreleri uzuyor: 7 pilot ilde uygulamaya geçiyor!
İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazada aranan şüpheli yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili aranan şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahısların ilk ifadelerinde aracın köprü üzerinde kayarak dere yatağına düştüğünü söyledikleri öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 20:08, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 20:08
İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazada aranan şüpheli yakalandı

Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CPV 616 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Tenha bir bölgede gerçekleşen kazada, araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ancak haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu için olay yerinden kaçtıkları iddia edilen D.Y. (28) ve T.D. (33) hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ertesi sabahı kendi isteğiyle karakola giderek teslim olan D.Y.'nin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler, Nergiz T.'nin cansız bedenine araç içerisinde ulaştı. Balım T.'nin cansız bedeni ise aynı gün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar tarafından dere kenarında bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli T.D. de, jandarma ekiplerinin takibi sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı.

D.Y.'nin ifadesinde, seyir halindeyken aracın köprü üzerinde kaydığını ve dere yatağına düştüklerini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri devam eden 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

