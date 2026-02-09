İki kız kardeşin hayatını kaybettiği kazada aranan şüpheli yakalandı

Kaza, 6 Şubat'ta akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CPV 616 plakalı otomobil kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Tenha bir bölgede gerçekleşen kazada, araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti. Kazadan sağ kurtulan ancak haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu için olay yerinden kaçtıkları iddia edilen D.Y. (28) ve T.D. (33) hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ertesi sabahı kendi isteğiyle karakola giderek teslim olan D.Y.'nin yer göstermesi üzerine olay yerine giden ekipler, Nergiz T.'nin cansız bedenine araç içerisinde ulaştı. Balım T.'nin cansız bedeni ise aynı gün saat 11.00 sıralarında vatandaşlar tarafından dere kenarında bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın ardından kayıplara karışan firari şüpheli T.D. de, jandarma ekiplerinin takibi sonucu bugün yakalanarak gözaltına alındı.

D.Y.'nin ifadesinde, seyir halindeyken aracın köprü üzerinde kaydığını ve dere yatağına düştüklerini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri devam eden 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.