Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir

Konut kredilerine ilişkin öngörülerini paylaşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, mevcut durumda yüzde 2,5'in altına inen aylık faiz oranlarının yılın ikinci yarısından sonra yüzde 2 seviyelerine kadar düşebileceğini belirterek, bu durumun konut talebini artıracağını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 21:40, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 21:45
Halkbank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan, bir programa katılmak için geldiği Antalya'da konut finansmanındaki son gelişmeler ve "İlk Evim" projesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) birinci ve ikinci el konut ayrımını kaldırmasının sektör için kritik bir hamle olduğunu belirten Arslan, "Burada hiç evi olmayan vatandaşlarımıza yönelik destekler söz konusu ama ikinci evini veya üçüncü evini almak isteyenler için kredi kısıtlamaları var. Fakat sıfır olmayıp belli bir yaşa kadar olan konutlarda da bir finansman imkanı getirildi. Bu güzel bir imkan." diye konuştu.

Ekonomideki dezenflasyon sürecinin olumlu sonuçlarının konut piyasasına yansıdığını dile getiren Arslan, "Demek ki dezenflasyon programı yolunda gidiyor, başarılı oluyor ki vatandaşımızın uygun koşullarda ev sahibi olabilmesi için imkanlar biraz esnetildi." ifadesini kullandı.

Finansman maliyetlerindeki güncel duruma değinen Arslan, Türk bankacılık sektöründe 10 yıla kadar vadelerde aylık faiz oranlarının veya kar paylarının yüzde 2,5'in altına çekildiğini kaydetti.

Arslan, bunun yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'lara varan bir maliyete tekabül ettiğine işaret ederek, "Enflasyondaki düşüş devam ettikçe bunun akabinde Merkez Bankasında da faiz indirimleri gündeme gelebilecek ve bankalar da Merkez Bankasının bu faiz indirimini elbette ki konut kredilerine yansıtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bankacılık sektörü bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır"

Konut kredilerine ilişkin beklentilerini de paylaşan Arslan, "Konut kredisindeki maliyet oranları şu anda aylık bazda 2,5'in altına indi. Bunun ikinci yarıdan sonra yıl sonuna doğru yüzde 2'lere varan bir oranlara geleceğini tahmin ediyorum. Bu da elbette vatandaşımıza daha rahat ödeyebileceği bir konut finansmanı imkanı sağlayacaktır." dedi.

Halkbank olarak bu süreçte aktif rol alacaklarını vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz de Halk Bankası olarak elbette vatandaşımıza, halkımıza bu gelişmeleri yansıtacak kredi paketleri oluşturuyoruz. Özellikle proje geliştiren müteahhit ve konut geliştirici firmalarımızla yakın temaslarımız var. Onların projelerine bu anlamda garantörlük limiti ve garantör olmak suretiyle konut destekleri paketleri oluşturuyoruz. Bankacılık sektörü geçen yıla göre bu yıl konut finansmanında daha iştahlı olacaktır."

