Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan işlemin teknik bir modernizasyon ve yer değişikliği olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 22:08, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 22:09
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığı" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan, "Kandilli Rasathanesi'nin İstanbul'daki jeomanyetik istasyonunun kapatıldığı ve deprem tahminleri için İstanbul ve İznik'teki iki istasyona da ihtiyaç olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu işlem bir kapatma değil, İstanbul'da artan manyetik gürültü ve kirlilik nedeniyle uluslararası ölçüm standartlarının korunması için ölçümlerin daha izole bir alan olan İznik İstasyonu'na aktarılmasından ibaret teknik bir modernizasyon ve yer değişikliğidir. Jeomanyetik veri akışında hiçbir zaman kesinti olmamıştır. Yalnızca geçiş sürecinde İstanbul-Kandilli (ISK) ve İznik (IZN) istasyonları bir süre eş zamanlı çalıştırılmıştır. Ayrıca jeomanyetik veriler, tek başına deprem yerini, zamanını ve büyüklüğünü önceden belirlemeye yeterli değildir. Bu yöndeki iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Kamuoyunun spekülasyon içeren, korku ve panik oluşturma amacı güden paylaşımlara itibar etmemesi rica olunur."

