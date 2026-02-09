Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak
24 ilde uyuşturucu satıcılarına büyük darbe: 144 kişi yakalandı
Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı
Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Bakanlık, Tavuk ihracatını durdurdu
AK Parti'ye geçecekleri iddia edilen üç belediye başkanından açıklama
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin yeni düzenleme
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında yaşanan gerilime ilişkin Ankara'nın yoğun diplomasi yürüttüğünü belirterek, mevcut tabloda ani bir savaş tehdidi görmediklerini söyledi. Fidan, müzakerelerin diplomatik yollarla sonuçlanma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında Türkiye dış politikasını, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi.

İran ile ABD arasında Umman'da başlayan nükleer müzakerelere ilişkin konuşan Bakan Fidan, bugün İranlı mevkidaşı Arakçi ile konuştuğunu hatırlatarak Ankara'nın her zaman barış ve diplomasi taraftarı olduğunu vurguladı.

Terörsüz Türkiye sürecine dair konuşan Bakan Fidan "Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz" sözlerine yer verdi.

"BÖLGE BİR SAVAŞI KALDIRAMAZ"

ABD-İran hattında başlayacak bir savaşın çok ağır sonuçlar doğuracağını ifade eden Bakan Fidan "Çıkacak yeni bir savaşı, bölgenin kaldıracak hali yok" dedi.

SAVAŞ İHTİMALİ YÜKSEK Mİ?

Umman'daki müzakerelerin olumlu sonuçlanması için Ankara'nın yoğun bir diplomasi yürüttüğünün altını çizen Bakan Fidan "Şu an ani bir savaş tehdidi yok. ABD-İran geriliminin müzakere ile çözülme ihtimali var" şeklinde konuştu.

İRAN NEDEN 'İSTANBUL' YERİNE 'UMMAN' DEDİ?

İran neden İstanbul yerine Umman'ı tercih etti sorusunu cevaplayan Bakan Fidan "İran'ın kendi içerisinde bir karar alma mekanizması var. Liderlerinden daha önce Umman'da var olan müzakere sisteminin devam etmesi yönünde karar çıktı. Bu mekanizmada daha önce kurala bağlanmış bir kaç husus vardı müzakerelerle ilgili. Hem yer hem modalite hem de taraflar açısından. Bizim teklifimiz daha farklıydı; 'İranlı yetkililerle ABD'lilerle yüz yüze görüşün, yan odalarda bir arabulucu ile konuşmayın' dedik. Biz Umman'daki görüşmelerin başarıyla sonuçlanmasını istiyoruz" sözlerine yer verdi.

TERÖR IRAK'TAN DA SÜPÜRÜLECEK

Suriye'de terör örgütü YPG'nin tasfiyesi için sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirten Bakan Fidan, Suriye'den sonra terör örgütünün tamamen yok edilmesi için Irak'ta da harekete geçileceğini işaret ettti.

Bakan Fidan ""Suriye'de gelinen aşama önemli. Bu işin bir de Irak ayağı var. Irak hükümeti bu konuda bir karar almak zorunda. Sincar orada kalamaz" dedi.

