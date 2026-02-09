Çanakkale'de sahilde erkek cesedi bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Şubat 2026 23:04, Son Güncelleme : 09 Şubat 2026 23:43
İlçeye bağlı Koruoba köyünün sakinleri, bir kişinin deniz kenarındaki kayalıklarda hareketsiz yattığını gördü.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince sudan çıkarılan erkek cesedi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.