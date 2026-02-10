Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
MEB Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüğü İçin Görevde Yükselme Yazılı Sınavı Tamamlandı
Bebek mamalarında tehlike! Bakanlık uyardı, ürünler geri çağrıldı
500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı sürüyor
Türkiye'nin nüfusu 87 milyona dayandı
Doğum izni ile çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde sona gelindi
Avukatlara yakın takip: Gelir beyanları kayıtlarla karşılaştırılacak
Sosyal medyadaki zehir ağına operasyon: 305 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 14 ilde sosyal medya ve anlık mesajlaşma platformları üzerinden uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 305 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

10 Şubat 2026
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber devriye ekipleriyle koordineli yürüttüğü 5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından dev bir operasyona imza attı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticaretini dijital platformlara taşıyan şebekeler deşifre edildi.

Şifreli gruplar ve referanslı üyelik sistemi

Emniyet birimlerinin titiz çalışmaları sonucu, şüphelilerin polisiye tedbirlere yakalanmamak için anlık mesajlaşma uygulamalarında "uçtan uca şifreli" kapalı gruplar kurdukları belirlendi. Bu gruplara sadece özel davet veya referansla üye kabul edildiği, uyuşturucu arzının ise "güvene dayalı kurye ağı" üzerinden sağlandığı tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, zehir tacirlerinin deşifre olmamak için sık sık kullanıcı adı değiştirdikleri, telefon ve kimlik bilgilerini gizledikleri ve 24 saat esasına göre uyuşturucu ticareti yaptıkları ortaya çıkarıldı.

Dijital platformlarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesinin ardından düğmeye basıldı. İstanbul merkezli; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Hatay, Mardin, Adıyaman, Giresun, Kastamonu ve Muş'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 305 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

"Uyuşturucuyla mücadele küresel bir güvenlik meselesidir"

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin sadece bir iç güvenlik meselesi değil, aynı zamanda küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık. Bu savaşı da sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Operasyonu gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

