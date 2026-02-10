Epstein, eski İsrail Başbakanı için New York'ta daire tutmuş

Pedofili suçlusu ve cinsel istismarcı Epstein'in kirli ağının uluslararası bağlantıları da gündemden düşmüyor.

Özellikle İsrail ve Mossad bağlantısı konusu dikkat çekerken bu noktada en kilit isim ise eski İsrail Başbakanı Ehud Barak...

Epstein ile Ehud Barak arasındaki ilişkinin tahmin edilenden çok daha yakın olduğuyla ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

İsrail'in eski başbakanının New York'ta kalması için Epstein ve ekibi özel bir daire ayarlamış.

2015 ile 2019 yılları arasındaki yazışmalarda, Barak'ın bu daireye yaptığı yüzlerce ziyaret ve konaklama ayrıntıları yer alıyor.

Konu İsrail basınında gündem olurken Barak'ın kaldığı evin "Ehud'un dairesi" olarak adlandırıldığı belirtildi.

"Ehud'un dairesi" ifadesinin Epstein belgelerinde 124 defa geçmesi de Epstein Ehud Barak ilişkisinin boyutunun önemli kanıtlarından biri olarak gösteriliyor.

Ehud Barak'ın eşi Nili'nin özel taleplerde bulunduğu, alışveriş ve hızlı internet gibi ihtiyaçların karşılanmasını istediği de kayıtlarda yer alıyor.

Ehud Barak'ın Epstein'in ilk tutuklandığı tarihten sonra bile bir süre bu evde kalmaya devam ettiği öğrenildi.