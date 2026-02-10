Kapalı baypas ile bir gün sonra ayağa kalktı

İzmir'de tıkalı 2 kalp damarının açılması için açık koroner baypas ameliyatı olmaktan korkan hasta, İzmir Şehir Hastanesinde yapılan kapalı baypas ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Çiğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 56 yaşındaki Nedim Gökbulak, yaşadığı kalp ağrısı nedeniyle yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Yapılan anjiyoda 2 damarının yüzde 88 ile 95 arasında tıkalı olduğu belirlenen hasta için doktorlar baypas ameliyatını önerdi.

Açık koroner baypas ameliyatından korkan Gökbulak, bir yakınının önerisiyle İzmir Şehir Hastanesinin Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Habib Çakır'a ulaştı.

Çakır, yaptığı kontrollerde hastanın kapalı baypas ameliyatı için uygun olduğunu tespit etti. Hasta, 16 Ekim 2023'te hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde ilk kez yapılan kapalı baypas ameliyatıyla iyileşti.

"Ameliyat olduktan bir gün sonra ayağa kalktım"

Nedim Gökbulak, yakınlarının açık baypas ameliyatı geçirdiğini, yaşadıkları zorlukların kendisini korkuttuğunu söyledi.

Göğüs kafesinin açıldığı açık baypasta iyileşme sürecinin daha uzun olduğunu ifade eden Gökbulak, "Bende şeker hastalığı da olduğu için iyileşme süreci 3-4 ay, belki daha fazla sürebilirdi. Böyle bir çekingenliğim vardı. Kapalı olması benim için iyi oldu. Ameliyattan sonra fazla bir sıkıntı olmadı. Ameliyat olduktan bir gün sonra ayağa kalktım. Rahat yürüdüm." diye konuştu.

Gökbulak, şehir hastanesinde kapalı yöntem ameliyat yapılmasının hastalar için iyi bir hizmet olduğunu sözlerine ekledi.

"Bakım ihtiyaçları daha az oluyor"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Habib Çakır ise dünyada son zamanlarda kapalı yöntemlerle ameliyatların ön plana çıktığını söyledi.

Kapalı ameliyatların hastaların iyileşme sürecini kısalttığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Kaburganın arasından yaklaşık 7-8 santimetrelik bir kesiyle girip baypas ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. Kemik iyileşme sürecini beklemediğimiz için hastalar erken mobilize olabiliyorlar, yoğun bakımda daha kısa süre kalıyorlar, daha erken taburcu oluyorlar. Yatarken, sağa sola dönerken, yataktan kalkarken tek başlarına daha rahat hareket edebiliyorlar. Bakım ihtiyaçları açık ameliyatlara göre daha az oluyor."

Çakır, kapalı yöntem ameliyatın hastanın durumuna bağlı olduğunu belirterek, aort damarı veya büyük dallarında kireçlenme olmayan hastalar, aort damarı sağda olmayan veya daha önce göğüs bölgesine radyoterapi uygulanmayan hastalar için kapalı yöntemi tercih ettiklerini anlattı.

Ameliyat ekibinde yer alan kalp ve damar cerrahi uzmanı Doç. Dr. Okay Güven Karaca da kapalı baypas ameliyatının birçok hastanede yapılmadığını, İzmir Şehir Hastanesinin altyapısı ve ekibin tecrübesi sayesinde ameliyatların yapılmaya başlandığını söyledi.