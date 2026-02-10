Hatay'da takside uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir takside 512 gram kokainin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.
Araçta yapılan aramada 512 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.F, H.B, S.A. ve A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.