ChatGPT'de reklam dönemi başladı

Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Adres bu sefer Ankara. Adliye memuru altınları çaldı
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Bakan Tunç: Yeni Anayasa Milletimize Borcumuzdur
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde rüşvet soruşturması: İki Doktor Gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Hakime saldırı girişimi iddiası. Bir avukat gözaltında
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Bakanlık taslak hazırladı: Araç kiralamada yeni dönem
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Sosyal Medyada Çocukları Avlayan Çetelerin Yöntemleri Açıklandı
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Yargıtay'dan emsal karar: Kira elden ödenmişse tanık yetmez
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Sigarada Fransız modeli! Yasaklar genişliyor
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
Altında makas daralıyor: İşte fiyatlar
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
'Yatırım danışmanı' maskeli dolandırıcılık şebekesi çökertildi
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
Ramazan kolisinde enflasyon yüzde 35,13
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
13 il için sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Mossad bağlantılı casusluk soruşturması: 2013'ten bu yana irtibattalar!
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'e destek
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
Bakan Fidan'dan ABD-İran mesajı: Ani bir savaş tehdidi yok
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
DMM'den Kandilli açıklaması: Jeomanyetik istasyon kapatılmadı
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Konut kredilerinde yıl sonu beklentisi: Aylık faiz yüzde 2'ye gerileyebilir
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Buca Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda 7 tutuklama
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Türkiye'nin yeni yol haritası: Nükleer Enerji, yapay zeka ve lojistik koridorlar
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Ömer Çelik açıkladı: Mesut Özarslan, Ak Parti'ye mi katılacak?
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Türkiye'de yabancı nüfus dengesi değişti: Suriyelileri geçtiler!
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
Meclis'te stajyerlere taciz davasındaki tahliyelere itiraz
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
DMM'den 'Epstein' açıklaması: Erişim engeli iddiaları yalan!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
Adliyede 'rüşvet ve örgüt' davası: Yazı işleri müdürleri ve avukatlara hapis istemi!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
TÜİK açıkladı: Bu köylerde sadece 1'er kişi yaşıyor!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız!
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Araç muayene istasyonundaki olaya ilişkin müfettiş görevlendirdi
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Ana sayfaHaberler Teknoloji

ChatGPT'de reklam dönemi başladı

Yapay zeka devi OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT üzerinden gelir elde etme stratejisinde yeni bir adım atarak ABD'deki kullanıcılar için reklam gösterimlerini başlattı. Pazartesi günü yapılan resmi duyuruyla başlayan test süreci, platformun bugüne kadarki reklamsız yapısında önemli bir değişikliğe işaret ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Şubat 2026 10:18, Son Güncelleme : 10 Şubat 2026 10:36
Yazdır
ChatGPT'de reklam dönemi başladı

Reklamlar ilk etapta yalnızca iki kullanıcı grubunu kapsayacak. Platformu herhangi bir ücret ödemeden kullanan "Ücretsiz" (Free) katmandaki kullanıcılar ile aylık 8 dolar karşılığında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak sunulan yeni "ChatGPT Go" aboneleri reklamlarla karşılaşacak. Plus, Pro, Business ve Enterprise gibi üst segment abonelik paketlerini kullananlar ise hizmetten reklamsız yararlanmaya devam edecek.

Yanıtların içeriği etkilenmeyecek

OpenAI, reklamların yapay zekanın ürettiği cevapların doğruluğunu veya tarafsızlığını etkilemeyeceği konusunda kullanıcılara güvence verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, reklamların sohbet akışının içinde değil, verilen yanıtların altında ve "sponsorlu" etiketiyle açıkça belirtilerek gösterileceği vurgulandı. Ayrıca kişisel verilerin ve sohbet içeriklerinin reklam veren firmalarla paylaşılmadığı, reklamların sadece mevcut konuşma başlığıyla ilgili genel öneriler şeklinde sunulacağı belirtildi.

Belirli konular ve yaş grupları kapsam dışı

Şirket, reklam modelinde belirli etik sınırlar uygulayacağını duyurdu. Buna göre 18 yaş altındaki kullanıcılara reklam gösterilmeyecek. Ayrıca sağlık, ruh sağlığı ve siyaset gibi hassas veya düzenlemeye tabi konularda yapılan sohbetlerin yanında herhangi bir reklam yer almayacak.

Kullanıcılar, gördükleri reklamlar hakkında geri bildirimde bulunabilecek, ilgilerini çekmeyen reklamları gizleyebilecek veya reklam kişiselleştirme özelliklerini tamamen kapatabilecek.

OpenAI, bu süreci bir "öğrenme ve test" aşaması olarak tanımlarken, kullanıcı deneyimini bozmadan sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber